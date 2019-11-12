Hasan Ali Kaldırım: Omuz omuza şampiyonluğa

Fenerbahçe’nin başarılı sol beki, kulübün internet sitesine özel açıklamalarda bulundu.

Hasan Ali Kaldırım, sezon başında talihsiz bir sakatlık yaşadığını söyleyerek, “Uzun süre forma giyemedim. Her geçen hafta forma giriyorum. Yeniden Milli Takım’da olduğum için mutluyum. Sağlık ekibimize, destekleri nedeniyle teşekkür ederim” diye konuştu.

29 yaşındaki futbolcu, “Son Kasımpaşa maçındaki istisnai durumu saymazsak, takım olarak ligin en iyi oyununu oynuyoruz. Üzerine koyarak ilerleyip, sezon sonunda hedefimize ulaşacağız. Şampiyonluğu özleyen bir camiayız. Kalan maçlarımızdan maksimum puanı alarak ilk devreyi bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Hasan Ali Kaldırım sözlerini şöyle sürdürdü: Bu sezon şampiyonluk sinerjisinin bizden yana olduğunu hissediyoruz. Futbolda bazen oyun kadar inanmışlık da çok önemli. Taraftarımızla omuz omuza şampiyonluğa yürüyeceğiz.”