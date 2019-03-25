Hasan Ali Kaldırım: Kısa zamanda altı puan almak güzel başarı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Türkiye, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda Hasan Ali Kaldırım, Kaan Ayhan ve Cenk Tosun’un (2) attığı gollerle Moldova’yı 4-0 yendi.

Milli forma altında ilk golünü atan Hasan Ali, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Bizim için güzel bir akşam oldu. Güzel bir hafta geçirdik daha doğrusu ve ikide iki ile başladık. Kolay grupta olduğumuzu düşünmüyorum, böyle başlamak çok önemliydi. Şenol Hocamızın takımın başına geçmesiyle kısa zamanda altı puan almak güzel başarı."

"Takımla çok zamanımız yoktu, iki-üç antrenman yapabildik. Futbolun doğrularını sahaya yansıtmaya çalıştık. İki maçta da istekli ve coşkulu bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Eskişehir halkına teşekkür ederim, inanılmaz bir destek vardı."

"Burada ilk kez sahaya çıkma şansım oldu. Eskişehirspor da umarım kısa sürede Süper Lig'e döner, bu taraftar bunu hak ediyor çünkü. Altı puanla başlamak çok önemliydi, Cumhurbaşkanımız da bizi tebrik etti. Böyle devam etmemiz gerek."

Haberin fotoğrafları için tıklayın Hasan Ali Kaldırım'ın golü sosyal medyayı salladı!