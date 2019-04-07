Hasan Ali Kaldırım: Kendimi 22 yaşında gibi hissediyorum

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Hasan Ali'nin maç sonu açıklamaları:

"3 puanı alamadık, neden alamadık ortada. Girdiğimiz gol pozisyonu sayısı fazla ama sezonun genelinde odluğu gibi kaçırdık. Tek hatamız sonucu golü yedik, bunları konuşmuştuk. Üzgünüz 3 puanı kaçırdık. Bu maçı geride bırakarak Galatasaray'a hazırlanacağız."

"Takım kazansa belki daha çok göze batardım. Ancak takım kazanamayınca benim golümün bir anlamı yok. Çok çalışıyorum, kendime iyi bakıyorum. 29 yaşındayım ama kendimi 22 yaşında gibi hissediyorum."