Hasan Ali Kaldırım: Karius’a kızmasınlar!

Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golün sahibi Hasan Ali Kaldırım, Beşiktaş kalecisi Karius'un da hakkını teslim etti: "Ben vurduğum açıdan sanki kalecinin hatası var gibi görmüştüm ilk başta. Ancak sonradan televizyondan izlediğimde Karius'un yapabilecek hiçbir şeyi olmadığını anladım. Top çok güzel yere gitmiş. O vuruşta yapacağı bir şey yoktu. Kadıköy'deki maçta bir şutum direkten dönmüştü. Bir tanesini Karius çıkarmıştı. Bu kez oldu. O da belki çok daha güzel oldu."

NORMALDE OYNAMAZDIM

Attığı gol sonrasında sevinirken biraz tepkili gözüken Hasan yaptığı hareketle ilgili ise şunları söyledi: "Zenit maçında sırf ben hatalıymışım gibi eleştirenler oldu. Bu hareketler onlaraydı. Sakattım ve normalde bu ayakla maça çıkmazdım ama Beşiktaş derbisinde oynamak istedim. Gol de ayrı mutluluk oldu."

(Sabah)