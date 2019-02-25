Hasan Ali Kaldırım: Galibiyeti kaçırdık

Süper Lig'in 23. haftasının en önemli maçında bu akşam Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi.

25 Şubat 2019, Pazartesi 23:26 Son Güncelleme:
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Hasan Ali Kaldırım: Galibiyeti kaçırdık

Tarihi maçta ilk yarı Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda hakimiyeti eline alan Fenerbahçe tam 3 gol buldu ve mücadele 3-3 sona ererken son golün sahibi Hasan Ali Kaldırım maç sonu açıklamalarda bulundu.

Hasan Ali karşılaşmayı; "Güzel bir gol olmuş, şimdi ilk defa izliyorum. Kadıköy'deki ilk maçta da denedim, direkten dönmüştü, kaleci çıkarmıştı. Çok önemli bir goldü bizim için. Devre arasında silkelendik ve 3-3'ü yakaladık. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, bizi inanılmaz desteklediler. 2. yarıda çok iyi bir futbol izlettiğimizi düşünüyorum. Bugün 3 puanı kaçıran taraf kesinlikle biziz. Gökhan Gönül'e yapılan penaltı pozisyonunda benim de biraz sorumluluğum vardı, o yüzden golden sonra biraz duygu patlaması yaşadım. Golden sonra da 'Sol ayağım burada, ben buradayım' mesajı vermek istedim." şeklinde değerlendirdi.

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