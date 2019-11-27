Hasan Ali Kaldırım: Deplasman kabusu bitmeli

Fenerbahçe, dış sahada puan bırakmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertliler son olarak Yeni Malatya ile golsüz berabere kaldı. Ersun Yanal ve öğrencileri, bu haftada zorlu bir deplasmana, Göztepe’ye konuk olacak.

Takım kaptanlarından Hasan Ali Kaldırım, arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada öz eleştiride bulundu. Başarılı sol bek, “Deplasmanlarda takım olarak istediğimiz sonuçları bir türlü alamıyoruz. Eğer büyük hedeflerimize ulaşmak istiyorsak, bu kâbusu üzerimizden mutlaka atmalıyız” dedi.

‘Sıralama değişiyor’

Hasan Ali, Göztepe maçının kendileri açısından çok kritik ve zorlu olduğuna dikkat çekerek, “Tüm olumsuzlukları geride bırakıp, bu maça odaklanmamız lazım. İlk yarının bitimine 5 hafta kala, zirve yarışını kovalayan 7- 8 takım var. Puan tablosunda sıralama sürekli değişiyor. Geçen haftaya ikinciydik, bu hafta dördüncü sıraya düştük. Yeniden üst sıralara tırmanmalıyız” ifadelerini kullandı. Yusuf Dursun