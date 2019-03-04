Hasan Ali Kaldırım: Bu taraftarla kaybedilmez

Fenerbahçe’nin takım kaptanlarından Hasan Ali Kaldırım, 3-2 kazanılan Çaykur Rizespor maçı sonrası Milliyet Gazetesi'nden Senad Ok'a konuştu. Medipol Başakşehir maçıyla birlikte tamamen çıkışa geçeceklerine inandığını ifade eden tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli taraftara da ayrı bir parantez açtı.

Çaykur Rize önünde erken yenen gole rağmen kısa sürede toparlanıp, devreyi 2-1 önde kapatan Fenerbahçe’de, Hasan Ali Kaldırım bu reaksiyonda en önemli etkenin taraftar olduğunu söyledi. Başarılı oyuncu, “Erken gol yedik ama sanki maç 0-0’dı. Taraftar öyle bir destek verdi ki yediğimiz golü unuttuk. Berabere gibi oynadık. Rahattık. Sakin kaldık ve neticesini aldık. Bu taraftarın önünde oynamak gerçekten inanılmaz bir duygu. Bu taraftar önünde maç kaybedilmez” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş derbisinden sonra Çaykur Rizespor maçından da istediğini alan sarı-lacivertliler biraz olsun rahatladı. Bu durumu Hasan Ali’ye sorduğumuzda ise şu cevabı verdi: “Henüz tam olarak rahatlamadık. Bulunduğumuz yer doğal olarak takımı ve özgüvenimizi etkiliyor. Maç kazandıkça daha iyi oluyoruz. İki maçta da önemli puanlar aldık. Başakşehir maçıyla da çıkışa geçeceğimizi düşünüyorum.”

Beşiktaş derbisinde 28 metreden attığı nefis golle takımına puan kazandıran Hasan Ali Kaldırım bu vuruşun hikayesini de anlattı. Bu golün tesadüf olmadığını ifade eden sarı-lacivertli futbolcu, “Antrenmanlardan sonra Mehmet Ekici ile özel çalışmalar yapıyoruz. O serbest vuruş kullanıyor, ben ise hareketli toplara çalışıyorum. Tek kontrol vuruş ya da gelişine vuruşlara çalışıyorum. Daha önce de denemiştim. Beşiktaş maçında kısmet oldu. Bu gol kesinlikle tesadüf ya da şansa atılmış bir gol değil. Çalışılmış bir goldü” ifadelerini kullandı.