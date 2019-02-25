beIN Sports yorumcusu Mustafa Doğan, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi iki ekip hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemlerde eleştiri oklarının hedefinde olan Hasan Ali Kaldırım'ı öven Mustafa Doğan, milli sol bekin Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Adriano'nun önünde olduğunu ifade etti.

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen Doğan, Hasan Ali'nin paslarını Slimani'nin değerlendiremediği söyledi ve "Hasan Ali Kaldırım, Türkiye standartlarında iyi sol bek. Asist olarak da Adriano'nun önünde ve birçok asisti de Islam Slimani tarafından değerlendirilemedi." diye konuştu.

Mustafa Doğan'ın sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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