Beşiktaş karşısında F.Bahçe’nin üçüncü golünü atan Hasan Ali, yüksek meblağlar ödeyerek getirdiği fizyoterapist sayesinde iyi form yakaladı. Yıldız oyuncu ayrıca sık sık uzaktan şut çalışması yapıyor.

Tarihi dönüşün yaşandığı Beşiktaş- F.Bahçe derbisinde, konuk ekibin 3. golünü atarak sarı lacivertli taraftarların gönlüne taht kuran Hasan Ali Kaldırım’ın yaşadığı çıkışın tesadüf olmadığı ve sezon başından bu yana yaptığı ekstra çalışmaların bir meyvesi olduğu ortaya çıktı. Bu maç öncesine kadar taraftarın uzun bir süredir tepki gösterdiği bir isimken, böylesine kötü geçen bir sezonda dahi çok çalışarak en sevilen ve hırsıyla takdir uyandıran isim haline gelmeyi başaran Hasan Ali Kaldırım ‘Çalışan demir ışıldar’ atasözünü doğrulayan canlı belgesi gibi...

Ligin ilk yarısında direğe takılmıştı

Sezon başından bu yana, her antrenmandan sonra Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yardımcı antrenör Gökhan Kağıtçıoğlu denetiminde üçüncü bölgeden gol vuruşu çalışan Hasan Ali, çalışmasının karşılığını Beşiktaş maçında attığı müthiş golle aldı. Bütün futbolcular gittikten sonra en az 30 dakika üçüncü bölgeden kaleye şut çekerek adeta Beşiktaş’a attığı golün provasını yapan 29 yaşındaki oyuncu, ligin ilk yarısında da siyah beyazlıları epey zorlamıştı. Tecrübeli oyuncu Kadıköy’de de aynı bölgeden iki kez şansını denemiş, birinde top direğe çarparken diğerinde Karius gole izin vermemişti.

Gece hayatı, alkol ve sigaradan uzak duruyor

Hasan Ali ayrıca iki sezondur cebinden yüksek meblağlar ödeyerek İstanbul’a Alman fizyoterapist getirip, özel çalışmalar yapıyor. Kaldırım özellikle yazın bu fizyoterapistle gerçekleştirdiği çalışmalar sayesinde Fenerbahçe’de sezona en fit giren isimlerden biri oldu. En çok eleştirildiği günlerde bile tribünden gelen uğultulara kulak tıkayıp işine odaklanan 29 yaşındaki oyuncu gece hayatından, alkol ve sigaradan da uzak duruyor.

Kaynak: Hürriyet