Harun Tekin: Yeni bir hocamız geldi

Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ilk devreyi 16 puan ile 17. sırada tamamladı.

Mücadelenin ardından Harun Tekin, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte tecrübeli file bekçisinin maç sonu açıklamaları:

"İlk yarı büyük hayal kırıklığı, biz de üzgünüz. Bu durumdan çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yeni bir hocamız geldi, elimizden geleni yapıyoruz. Bugün golü bulsak çok farklı olurdu."

"İlk yarıda bazı olumsuz şeyler oldu ve bu da takımı olumsuz etkiledi. 2. yarı çok daha iyi olacak inşallah."