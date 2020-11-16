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Harun Tekin ne zaman sahalara dönecek?

Fenerbahçe'de elmacık kemiği kırılan kaleci Harun Tekin, bugün sabah saatlerinde ameliyat edildi. Harun Tekin'in 1 gece hastanede kalacağı, 3 hafta sonra ise maske ile antrenmanlara başlayacağı bildirildi.

16 Kasım 2020, Pazartesi 13:13 Son Güncelleme:
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Harun Tekin ne zaman sahalara dönecek?

Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli kalecisi Harun Tekin'in dün Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında yüzüne aldığı darbe sonucu elmacık kemiği kırıldı.

Sabah saatlerinde ameliyat edilen ve parçalı kırıkların stabile edildiği tecrübeli kalecinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Başarılı bir operasyon geçiren Harun Tekin'in 1 gece hastanede kalacağı, 3 hafta sonra ise maske ile antrenmanlara başlayacağı bildirildi.

Öte yandan koronavirüs pandemisi sebebiyle takım arkadaşları ziyaretlerini online görüntülü olarak gerçekleştiriyor.

DHA

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