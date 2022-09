Harun Tekin: Fenerbahçe yıllarım zor geçti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un tecrübeli file bekçisi Harun Tekin, Spor Arena'ya konuştu.

Bursaspor'daki unutulmaz yıllarından Fenerbahçe macerasına, lider Eyüpspor'un şampiyonluk inancından Mor ve Ötesi'nden Harun Tekin'le olan isim benzerliğine kadar birçok konuya değinen başarılı eldiven, samimi açıklamalarda bulundu.

Harun Tekin ayrıca son dönemde Süper Lig'de sıkça kıyaslanan Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır rekabeti hakkında da konuştu.

8 senelik Bursaspor serüveninin ardından Fenerbahçe mecarası, ardından Kasımpaşa ve Eyüpspor… Birçok kişi bu kararını şaşkınlıkla karşıladı. Eyüpspor organizasyonunu seçmendeki temel etken neydi?

Benim de yeni bir heyecana ihtiyacım vardı. Eyüpspor'un kısa ve uzun vadedeki hedefleri, başkanımızın isteği ve kişisel hedefleri beni heyecanlandırdı. Yeni bir yapılanma var bu kulüpte. Şu ana kadar da çok mutluyum burada olduğum için. Benim de hedeflerim var, inşallah bu hedeflere hep beraber ulaşırız.

Süper Lig’de uzun yıllar forma giymiş biri olarak 1. Lig'le arasındaki farklar neler, anlatır mısın?

Uzun süre Süper Lig'de oynadım. Bayadır bu ligde oynamadım, 12-13 sene önce oynadım bir alt ligde. Burada çok mücadeleye dayalı, her takımın her takımı yenebilme potansiyeli var. Biz de ilk haftalarda zorlandık, şu an başarılı gidiyoruz ama kazandığımız maçlarda da zorlandık. Çünkü iyi bir mücadele var, rakipler de size karşı mücadele ediyor. Bizim de iyi bir kadromuz var ama hedef takım olduğumuz için zorlanıyoruz. Çünkü sürekli oynatmamaya yönelik oynuyorlar. Bunu yavaş yavaş aştığımızı düşünüyorum.

Süper Lig tecrübesi olan ve daha önce Süper Lig’de çok defa karşılaştığın oyuncular burada. Takımdaki atmosferi, kulüp ortamını ve Eyüpspor’un Süper Lig’e çıkma şansını nasıl görüyorsun?

Geldiğimiz günden beri güzel bir ortamımız var. Kamp dönemi ve ligin başlamasıyla beraber ortamımız hiçbir zaman bozulmadı. Gayet iyi gidiyor, tesislerimiz yeni ve çok güzel. Burada dediğiniz gibi Süper Lig'de oynamış kariyerli çok oyuncu var. Ben de çok iyi yerlerde oynadım ve tesis anlamında gerçekten hiçbir zorluk yaşamadık. Gerçekten güzel dizayn edilmiş, güzel bir sahamız var. Ortamımız çok iyi. Lige de iyi başladığımızı düşünüyorum. Zaten kaliteli bir kadromuz var. Önemli olan takım olmak. Takım olduğumuz sürece hedefe ulaşabileceğimizi düşünüyorum ben.

Şampiyonluk yolundaki rakipleriniz için ne dersin? Kimler yarışın içinde olur?

İyi kadrolar kurmuş ekipler var. Takım telaffuz etmek istemiyorum. Zor geçecek, kolay olmayacak. Her şampiyonluk zordur. Bizim de hedeflerimiz var, tabi ki de şampiyon olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kaliteli de bir kadromuz var ama dediğim gibi zaten ilk haftalarda da gördük kolay maçlar olmuyor. Hep zorlanıyoruz ama kazandık çok şükür. Bundan sonra bizim için daha iyi olacağını düşünüyorum. Daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum bu 6 haftada.

Fenerbahçe dönemine dönmek istiyorum. Kulübün yeni bir yapılanma içine girdiği ve Philipp Cocu’nun takımın başına geldiği dönemde transferin gerçekleşti. Başarı neden gelmedi? Kariyerinde bir dönüm noktası oldu mu?

Fenerbahçe'ye gidiş sürecimde gerçekten... Bursaspor'da 8 sene oynamıştım. Orada da çok başarılı olmuştum. Transfer dönemimde dediğiniz gibi yeni bir yapılanma vardı Fenerbahçe'de. O yıllar zor geçmişti gerçekten. Kötü gitmiştik 1-2 sene. Takım olarak iyi bir şey verememiştik. 3 yıl oynadım Fenerbahçe'de ve sözleşmem bitti, ayrıldım. Daha sonra Kasımpaşa'ya gittim. Her futbolcu için bazı dönüm noktaları vardır. Benim Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye gitmem, Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya gitmem hepsi birer dönüm noktası. Ama benim şu an hedeflerim var, 33 yaşındayım daha. Elimden geleni yapıp oynayabildiğim sürece oynamak istiyorum.

Altay Bayındır’la rekabet içindeydin. Onun hakkında neler dersin? Altay'ı Fenerbahçe sonrası onu nerede görüyorsun?

Altay kardeşim ilk transfer olduğunda da gözlemlediğim çok yetenekli olduğuydu zaten. Beraber iki güzel sene geçirdik. Çok çalışkan, efendi ve düzgün bir insan. Görüşüyoruz her zaman. Her zaman başarılı olmasını diliyorum ve olacağına da inanıyorum. Önünde uzun yıllar var. Zaten iyi bir yerde oynuyor. Zaten konuşuyoruz ve kendisi de her şeyin bilincinde. Bence yurt dışında oynaması gerekiyor. Burada misyonunu tamamladıktan sonra, gelişimini tamamladıktan sonra yurt dışında oynaması gerekiyor. Avrupa'da güzel bir kulüpte oynaması gerektiğini düşünüyorum.

Altay Bayındır demişken bir kaleci gözünden Uğurcan Çakır yorumu da alabilir miyim? Altay'la çok fazla kıyaslanıyor...

Uğurcan da çok iyi bir kaleci. Zaten başarıları şu an ortada. Şampiyonluk da yaşadı. Bence onun da hedefi Avrupa olmalı. Zaten ikisi de iyi kulüplerde oynuyorlar. Zamanı geldiğinde yurt dışında iyi kulüplerde devam etmelerini isterim. İkisinde de o potansiyel olduğunu düşünüyorum ben.

Kalecilikten teknik direktörlüğe geçen isimlere çok alışık değiliz. Bu anlamda Türk futbolunun en başarılı ismi Şenol Güneş, yakın tarihte ise Volkan Demirel var. Senin uzun vadede böyle bir düşüncen var mı?

Genelde kaleciler teknik direktör olmuyor ama bence daha iyi olma potansiyelleri var. Arkadan biz oyunu daha iyi gördüğümüz için daha iyi analiz ediyoruz. Tabi ki bu bir şey değil ama başarılı olabilirler. Daha erken ama benim de kendimce düşüncelerim, planlarım var. Tabi ki ben de iyi bir teknik direktör olmak isterim zamanı geldiği zaman. Ama ilk hedefim oynayabildiğim kadar uzun süre Futbol oynamak.

Bursaspor son yıllarda çalkantılı günler geçiriyor. Bu sürecin sebebi ve sorumlusu sence kim? Ali Akman'ın transfer süreci çok tartışılmıştı, bu konu hakkında ne düşünüyorsun?

Bursaspor'un yeri bende her zaman ayrı. 8 sene futbol oynadım ve belli bir yerlere gelmemde büyük rol oynamıştır. Güzel yıllar geçirdim iyisiyle, kötüsüyle. Tabi ki de Bursaspor'un bu durumda olmasına üzülüyorum. Bu liglerde olmayı hak etmiyor. Ama bazı yanlış şeyler de oldu bu duruma gelmesinde. Dediğiniz gibi altyapıdan çok fazla oyuncu çıkıyor. Ama belli bir süreden sonra, ikinci lige kadar düştükten sonra oyuncular da oynuyor ama belirli hedefleri oluyor. Onlar da doğal olarak ayrılmak istiyor. Bursaspor camiası da biraz şeydir, taraftarı da Vakıfköy'e çok önem verdiği için oyuncular bu şekilde ayrıldığı zaman bazı sıkıntılar çıkıyor. Oyuncular da kendilerini düşünerek profesyonel olarak bu şekilde ayrılıklara gidiyorlar. Daha da oyuncu çıkar ama nereye kadar çıkar bilmiyorum. Bu süreçte inşallah daha iyi durumlara gelirler. Temennim o.

Bursaspor'un yaşadığı problemler Türk futbolunun sorunlarının bir yansıması mı?

Sonuç olarak baktığımızda koskoca bir camia, şampiyon olmuş bir camia 2. Lig'e kadar düşünüyorsa tabi ki de bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi yönetimseldir. Bu kadar borç, bu kadar para harcıyorsunuz ve 2. Lig'e kadar düşüyorsunuz. Böyle düşünüyorum ben. Tabi ki oynayan oyuncular da belli bir mücadele ediyor, düşüyorsunuz ama baktığınız zaman 2. Lig'e kadar yanlışın nerede olduğu bellidir.

Kulüpler zor durumdayken başka takıma transfer olan oyuncular genelde eleştiriliyor ve 'hain' ilan ediliyor. Sence oyuncular da taraftarlar gibi duygusal davranıp takımlarında mı kalmalı yoksa profesyonel düşünüp teklifleri değerlendirmeli mi?

Altyapıdan çıkan oyuncular için, ben de uzun süre orada oynadım ama belirli bir para kazandırarak ayrılmak durumunda kaldı. Fenerbahçe belirli bir para ödedi ve ben de transfer oldum. Bunlar işin doğasında var. Ben 8 sene oynamıştım ve belirli şeyleri tamamlamıştım orada. Uzun bir süre oynadım, kaptanlık yaptım. Belli bir para da kazandırdım. Ben içim rahat bir şekilde ayrıldım ama tabi ki de başka türlü olduğu zaman oyuncu da kendini düşünmek zorunda. Onlar için de bir şey diyemem ama taraftarlar da üzülüyor bu konuda. Özellikle Bursaspor camiası ve taraftarı bu konuda biraz hassastır. Oyuncu da kendini profesyonel olarak kendi şeyine bakmak zorunda.

Son yıllarda kaleciden başlayarak oyun kurma modeli moda oldu. Bu ekolün temsilcisi olan teknik direktörlerin bunu bazen abarttığını görüyoruz. Sahanın içindeki bir kaleci olarak bu oyun tarzıyla ilgili ne düşünüyorsun?

Yani bence önemli bir şey topun bizde kalması. Önde oynayan ve kazanmak isteyen takım için geriden oyun kurmak önemlidir. Ama bence de çok abartılıyor. Bazen işte kalenin içinde pas yapmak falan çok riskli oluyor. Sonuçta gol de yiyebilirsiniz. Gol de atabilirsiniz ama sonuçta bence çok böyle kalenin ağzında pas yapmak çok gereksiz. Ama normal oyun kurulurken, oyun akışında geriden oyun kurmak çok önemli. Kalecinin de bunun içinde olması gerektiğini düşünüyorum ama sizin de dediğiniz gibi çok geride oyun kurmak bence anlamsız.

Mor ve Ötesi'nden Harun Tekin'le ilginç bir isim benzerliğin var. Bu tesadüfle ilgili olarak başına gelen ilginç bir olay var mı?

Bazen karıştırılıyor, öyle çok denk geldi. Mor ve Ötesi de bir grup olduğu için bazen solisti tanımayanlar oluyor. Tanıyanlar da oluyor. Karışıklık oluyor bazen. Öyle çok anım olmadı ama sosyal medyada karıştıran oluyor.