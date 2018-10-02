Harun dağıldı, Volkan Demirel dönüyor

Volkan Demirel’in sezona kötü başlaması sonrası Harun Tekin transferi gerçekleşti. Comolli’ye göre Harun, başından beri düşünülen bir isimdi. Yönetici Semih Özsoy ise Volkan formsuz olduğu için bu transferin yapıldığını söyledi. Harun, Kayserispor maçıyla birlikte eldivenleri devraldı.

Ancak 29 yaşındaki file bekçisi forma giydiği 5 resmi maçta kalesinde 11 gol gördü. Rize maçında tamamen dağılan, bir pozisyonda yerini kaybedip kaleyi boşaltaran yandan altı pasın bile dışına çıkan Harun’a kulübe yolu gözüktü.

Volkan Demirel’in perşembe günkü Trnava karşılaşmasıyla birlikte kaleyi devralması bekleniyor. Fenerbahçe, kaptanın görev yapmadığı son 11 resmi maçta sadece 3 kez kazanabilirken, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.