Harry Maguire’ın kaptanlığı elinden alınabilir

Ocak 2020’de Manchester United’a transfer olduktan yarım sezon sonra o dönemki kaptan Ashley Young’ın Inter’e transfer olmasının ardından kaptanlık pazubendini koluna takan Harry Maguire’ın kaptanlığı sezon sonunda elinden alınabilir.

Cristiano Ronaldo’nun takıma gelişinden sonra Harry Maguire ile soyunma odasında bir güç mücadelesine girdiği ve bir kaptanlık krizi ortaya çıktığı iddiaları yüksek sesle dile getirilmeye başlansa da Rangnick bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

Ralf Rangnick Manchester United kaptanlığıyla ilgili yaptığı açıklamada ‘’Harry Maguire bizim kaptanımız ve kesinlikle sezon sonuna kadar öyle kalacak. Önümüzdeki yıllarda ne olur bilmiyorum. Benim için hiçbir önemi yok. Benim için sadece önümüzdeki üç ayda ne olacağı önemli’’ dedi.

Bu sezon performansı sebebiyle eleştirilen Maguire, İngiltere milli takımıyla Arnavutluk’a attığı gol sonrası yaptığı gol sevinciyle eleştirilerin dozunu yükseltmiş ve İngiliz medyasında kaptanlığı sorgulanmıştı.

Bu açıklama sonrası kaptanlık konusu sezon sonuna kadar çözülürken, sezon sonunda Manchester United’ın başına geçecek yeni teknik direktör Manchester United kaptanının kim olacağına karar verecek.