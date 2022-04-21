İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın kaptanı Harry Maguire, evinde bomba paniği yaşadı.

The Sun'da yer alan habere göre İngiliz futbolcu, e-posta yoluyla evine bomba yerleştirileceğine dair bir tehdit mesajı almasının ardından evini boşalttı ve durumu polise bildirdi.

Olaya direkt müdahale eden polis, bomba imha ekipleri ve köpeklerle İngiliz futbolcunun evinde arama çalışmaları başlattı.

İngiliz stoper tehdit mesajını e-posta aracılığı ile alırken konu hakkında açıklamada bulunan bir sözcü şu açıklamayı yaptı:

"Son 24 saat içinde Harry, ciddi bir tehdit aldı.Bunu şu anda konuyla ilgilenen polise bildirdi. Ailesinin ve etrafındakilerin güvenliği açıkçası Harry'nin bir numaralı önceliği. Ancak bu hafta sonu oynanacak olan maç için hazırlıklarına normal bir şekilde devam edecek. Şu anda daha fazla ayrıntı açıklamayacağız."

Ölüm tehditleri alıyor

Premier Lig'de Liverpool'a 4-0 mağlup olan ve uzun süredir beklenen performansları alamayan Manchester United'ın kaptanlığını yapan Harry Maguire taraftarların eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor. İngiltere Milli Takımı'nın da formasını giyen tecrübeli savunma oyuncusu sosyal medya üzerinden sık sık ölüm tehditleri alırken son tehdidin olukça ciddiye alındığı belirtilenler arasında yer aldı.

Kırmızı Şeytanlar ile bu sezon 35 maçta forma giyen Harry Maguire, İngiltere Milli Takımı'nda da 42 maçta görev aldı.

Mesut Özil'den tepki

Fenerbahçe 'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil de yaşananlara tepkisiz kalamadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepkisini dile getiren yıldız futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece Harry Maguire ile ilgili haberleri okuyun ... bu tam bir delilik.🤦🏻‍♂️ Futbol hiçbir zaman bir oyuncuyu ve ailesini tehdit edecek kadar ciddi olamaz. Şok oldum. Bazen futbol insanların içindeki en kötüyü ortaya çıkarır. Umarım olaya dahi olanların hepsi cezalandırılır."



