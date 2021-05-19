Harry Kane'den veda turları
Tottenham'ın yıldızı Harry Kane'in takımdan ayrılacağı haberleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Premier Lig'in 37.haftasında Tottenham evinde Aston Villa ile karşılaşırken yıldız oyuncu maçın ardından tribünleri dolaşıp alkışladı. Harry Kane'in bu tavrı, taraftara veda ettiği şeklinde yorumlandı.
Tottenham, Premier Lig'in 37.hafta maçında evinde Aston Villa'ya 2-1 kaybetti. Maçın ardından golcü oyuncu Harry Kane, tribünleri dolaşıp alkışladı. Harry Kane'in bu tavrı, taraftara veda ettiği şeklinde yorumlandı.
Yıldız oyuncunun takımdan ayrılacağı haberleri geçtiğimiz günlerde gündeme düşmüş, Kane'in kararını yönetime bildirdiği öğrenilmişti. Golcü oyuncunun adı transferde Manchester United, Manchester City, Chelsea, PSG gibi takımlarla anılıyor.