Harry Kane sponsor oldu

Premier Lig ekiplerinden Tottenham’ın golcüsü, daha önce formasını giydiği İngiltere 4. Lig ekibi Leyton Orient’e sponsor oldu. Göğüs sponsorluğunu üstleneceğini açıklayan yıldız futbolcu, koronavirüs nedeniyle kulübe bağış yapacağını da sözleri arasına ekledi.

26 yaşındaki İngiliz futbolcu, ilk profesyonel maçına 2011’de Orient ile çıktı.