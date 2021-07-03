İngiltere'nin yıldız oyuncusu Harry Kane, Euro 2020'de de gollerini sıralamaya başladı. Ukrayna maçında iki gol atan Kane, böylece turnuvada 3 gole ulaştı. Harry Kane, büyük turnuvalarda da 9 gol atıp efsane Alan Shearer'ı yakaladı.

Dünya Kupası'nda 6 gol atan, Euro 2020'de ise 3 gole ulaşan Harry Kane, kalan dönemde bir gol daha atarsa bu alanda 10 golle ilk sırada bulunan Gary Lineker'i yakalamış olacak



