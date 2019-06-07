Dignitas’ın sahibi olan Harris Blitzer Sports & Entertainment, LCS ekiplerinden Clutch Gaming’i satın aldı.

Esporun değeri günden güne artmaya devam ediyor. Geleneksel spor kulüplerinin ilgisi de sektöre kaymış durumda. NBA takımlarından Houston Rockets, espora önemli bir giriş yaparak Clutch Gaming’i kurmuştu. Bir diğer NBA takımı Philadelphia 76ers, Premier Lig takımlarından Crystal Palace ve espor kulübü Dignitas’ın sahibi olan Harris Blitzer Sports & Entertainment, sektördeki atılımlarını genişletme kararı aldı. League of Legends temelli bir yatırım yapan şirket, Houston Rockets’ın sahibi olduğu Clutch Gaming’i bünyesine kattı.

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