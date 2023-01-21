Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Galatasaray , Mostafa Mohamed ve Mbaye Diagne ile yollarını ayırırken hücum hattını Haris Seferovic ile güçlendirmiş, yıldız forveti 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. 1 milyon Euro da kiralama bedeli ödeyen Aslan'ın İsviçreli oyuncudan beklentisi çok yüksekti. Galatasaray formasıyla ilk hazırlık maçında Kasımpaşa'ya golünü atan, ardından Avusturya kampının yıldızı olan İsviçreli forvet, Süper Lig'in başlamasıyla beraber bir anda büyük bir düşüşe geçti. Çıktığı 10 lig maçında 378 dakika sahada kalan, rakip kaleyi sarsamayan ve takım arkadaşlarına gol pası veremeyen 30 yaşındaki oyuncu, Okan Buruk'un gözüne giremedi ve Sarı Kırmızılılar, tecrübeli isimle yollarını ayırma kararı aldı. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler...

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz da rotasyona girdi ve son seçenek Haris Seferovic'in forma şansı kalmadı.





İlgili Haberler Beşiktaş ve Galatasaray arasında transfer yarışı! O isim için devredeler





DEPAY'IN YENİ TAKIMI AÇIKLANDI

Transferi yılan hikayesine dönen Memphis Depay'ın yeni takımı resmiyet kazandı. Ülkemizde adı özellikle Galatasaray 'la anılan Hollandalı golcü İspanya'da kalmayı tercih etti. Atletico Madrid, Memphis Depay ile 3 milyon Euro bonservis + 1 milyon Euro bonuslar karşılığında 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Haris Seferovic'in performansından memnun olmayan Galatasaray, İsviçreli futbolcuyu gönderip yerine Memphis Depay'ı almayı hedefliyordu. Bu sezon yalnızca 4 resmi maçta Barcelona forması giyen Depay, 1 gol attı.

GÜNDEMDE BOOMEN VAR

Galatasaray'ın orta saha transferi doğrultusunda kadrosuna katmak istediği ilk oyuncu Branco van den Boomen. Sarı-Kırmızılılar, bonserviste indirime gitmeyen Toulouse'a, "Temmuzda bedavaya alırız" resti çekse de Hollandalı futbolcunun aciliyeti nedeniyle temaslar yeniden başlayacak. 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ı çok istediğini geçtiğimiz günlerde dile getirmişti.

ICARDI MÜJDEYİ VERDİ!

Özel hayatındaki sorunları çözdükten sonra sahaya odaklanan Mauro İcardi, 5 gol-4 asistlik performansıyla fark yarattı. Derbilerde Beşiktaş ve Fenerbahçe 'ye attığı gollerle taraftarın kalbine giren Arjantinli forvetin kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve satın alma opsiyonu bulunmuyor. Galatasaray cephesi, Icardi ile devam etmeyi çok istiyor ve PSG ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, pazarlıklarda en önemli kozu Icardi olacak. Yıldız oyuncunun, G.Saray'da çok mutlu olduğu ve PSG tarafından kolaylık isteyeceği ortaya çıktı.

"EN RAHAT HİSSETTİĞİM KULÜP"

Yakın çevresine Galatasaray'ı "Kendimi en rahat hissettiğim kulüp" olarak tanımlayan İcardi, sarı-kırmızılı taraftarın kendisine gösterdiği sevgiden çok etkilendi. Tribünlere hayran olduğunu her fırsatta söyleyen deneyimli futbolcu, ayrıca İstanbul'da yaşamaktan çok keyif alıyor ve kariyer planını Galatasaray'a göre yapıyor. PSG cephesinin isteyeceği bonservis bedeline göre sarı-kırmızılı yönetim de karşı teklif verip pazarlıkları başlatacak. Bu sezon 9 maçta 11'de sahaya çıkan Icardi 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş derbisinde 2 gol birden atan Icardi ayrıca Fenerbahçe maçında 1 gol, 1 asistle oynadı.









TORRENT VE EKİBİNE TAZMİNAT

İspanyol hoca ve ekibinin FIFA’da açtığı davayı kazandığı Galatasaray tarafından resmen duyuruldu. CAS süreci ise devam edecek. Burak Elmas yönetimi tarafından 14 Ocak 2022 günü göreve getirilen ve 20 maçta takımın başında bulunan İspanyol hoca yaptığı kontrat gereği sözleşmesinin kalan bölümünü Galatasaray’dan alacak.

DEV RAKAM!

Galatasaray’ın dün gece Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği finansal raporun 22.sayfasında konu şu cümlelerle dile getiriliyor. “Eski bir profesyonel antrenör ve 4 (dört) yardımcısının, sözleşmelerinin haksız şekilde feshedildiği iddiasıyla FIFA nezdinde açtıkları dava neticesinde FIFA, toplamda 2.634.000,00 Avro’nun, ilgili vadelerden itibaren işleyecek olan yıllık %5 faiz ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar Galatasaray Sportif tarafından CAS nezdinde temyiz edilmiş olup, CAS nezdinde yargılama devam etmektedir.”

DAVA DEVAM EDECEK

Böylelikle sportif dava C.A.S nezdinde devam etmekle birlikte 60 yaşındaki hoca Galatasaray’dan 1.5 yıllık kontrat karşılığında, çalıştığı dönemde aldığı maaşların sonrasında, (ekibiyle birlikte) işleyecek faiz hariç 2 milyon 634 bin Euro ücret almış olacak. (Ligradyo)

LİGDE RAKİP ANTALYASPOR

Galatasaray, Süper Lig'in 20'nci hafta mücadelesinde bugün sahasında Fraport Tav Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Ligin ilk yarısını lider tamamlayan Sarı-kırmızılılar, yarınki mücadeleye 8 Süper Lig, 3 de Türkiye Kupası maçları olmak üzere 11 maçlık galibiyet serisiyle çıkacak. Ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Hatayspor, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u deviren Galatasaray, taraftarı önünde Antalyaspor'u da yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

4 İSİM SINIRDA

Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Berkan Kutlu ise ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular Antalyaspor karşısında sarı kart gördükleri taktirde bir sonraki maç olan Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecekler.









PAOK'LA ANLAŞAMADI

Galatasaray, performansı yeterli bulunmayan, Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis'in gölgesinde kalan Haris Seferovic ile ara transferde yolları ayırmaya karar verdi. İlk olarak PAOK'la görüşen ancak ücret konusunda anlaşamayan İsviçreli'ye Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un ardından Başakşehir talip oldu.

Seferovic, Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda toplam 13 maça çıktı, 618 dakika süre aldı ve 2 gol kaydetti.

BAŞAKŞEHİR'E SICAK BAKIYOR

Çocuklarının okulu ve eşinin İstanbul'da kalmak istemesi nedeniyle Başakşehir'e sıcak bakan tecrübeli forvetin menajeri, Turuncu Lacivertli ekiple görüşmelere başladı. İki kulübün anlaşması halinde Seferovic'in kısa süre içerisinde resmen Başakşehir'e imza atması bekleniyor.

Yakup Çınar / FANATİK ÖZEL







