Haris Seferovic: Kimin oynayacağına hocamız karar veriyor

Galatasaray , Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda konuk ettiği Ofspor'u 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Sarı Kırmızılı ekibin ilk golünü atan Haris Seferovic, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

'Kendimi geliştirmeye ve en iyisini yapmaya çalışıyorum'

Oynadığı her maç elinden geleni yapmaya çalıştığını ifade eden tecrübeli isim, "Bugün önemli olan şey kazanmaktı. Zor bir maç olduğunu kabul etmek lazım. Takım içinde farklılıklar vardı. En iyi maçımız değildi ama sonuç olarak kazandık. Kimin oynayacağına hocamız karar veriyor. Üç santrforumuz var. Ben buradayım. Bu mücadelenin olması santrfor pozisyonu için güzel bir şey. Ben sürekli kendimi geliştirmeye ve en iyisini yapmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.







