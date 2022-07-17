Galatasaray 'ın transferdeki hareketli günleri başladı. Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir gündemde yer alan forvet takviyesini yaptı ve Benfica'dan Haris Seferovic'i kadrosuna kattı. 1 yıl kiralık olarak Aslan'a gelecek olan İsviçreli forvet, 15 resmi maçta forma giymesi halinde satın alma opsiyonu devreye girecek. Heyecanla transfer bekleyen Galatasaraylı taraftarlar, bu son dakika gelişmesi sonrası tecrübeli forvetin kariyerini araştırmaya başladı.

Haris Seferovic kimdir, kaç yaşında? Haris Seferovic nereli, hangi takımlarda oynadı, kaç gol attı?

22 Şubat 1990'da İsviçre'nin Sursee şehrinde dünyaya gelen Haris Seferovic, futbola doğduğu yerde başladı. Sursee altyapısının ardından Luzern ve Zürich'te top koşturan Seferovic, Temmuz 2009'da Grasshoppers'a transfer oldu. Burada 1 yıl geçiren ve yeteneğiyle göz dolduran İsviçreli, Ocak 2010'da İtalya'nın köklü ekiplerinden Fiorentina'ya 1.3 milyon Euro bonservisle transfer oldu.

İtalya'da forma şansı bulmakta zorlanan İsviçreli golcü, Ağustos 2011'de kiralık olarak Neuchatel Xamax'a imza attı ve ülkesine döndü. 16 maçta 2 golle oynayan Seferovic, Fiorentina'ya döndü ancak Mor Menekşeler'de forma şansı bulamadı. Büyük umutlarla gittiği Fiorentina'da sadece 12 maça çıkabilen, Lecce (5 maç, gol ve 0 asist) ve Novara (18 maç, 10 gol ve 6 asist) dönemlerinin ardından rotayı İspanya'ya çeviren başarılı forvet, 3 milyon Euro bonservisle Temmuz 2013'te Real Sociedad'a katıldı.

İspanyol ekibinde 39 maçta süre alan ve 3 gol, 2 asistle skor katkısı veren İsviçreli, burada geçirdiği 1 sezonun ardından Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Frankfurt'un bu transfer için kasasından 3.2 milyon Euro çıktı. Etkili oyun oynasa da skorer kimliğinden uzak bir görüntü çizen solak golcü, Alman ekibinde 3 sezon geçirdi ve 96 maça çıktı. 19 gol, 13 asistle skor katkısı veren Seferovic'in bir sonraki durağı Portekiz oldu.

Sözleşmesinin bitmesinin ardından bedelsiz olarak Benfica'ya giden ve 5 sezondur Portekiz ekibinin formasını giyen 30 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro. Benfica'da 187 maça çıkıp 74 gol, 24 asistle oynayan 1.86'lık forvet, Kırmızı Beyazlı ekipte 1 Portekiz Primeira Liga, 2 Portekiz Süper Kupa kazandı. 2018/2019 sezonunda attığı 23 golle krallık yarışında ilk sıraya oturan Seferovic, aynı zamanda sezonun en iyi oyuncusu olmayı başardı.

Aynı zamanda İsviçre Milli Takımı'nda da oynayan Bosna Hersek kökenli Seferovic, 86 milli maçta 25 kez fileleri havalandırdı. Portekiz kulübüyle 2 yıllık daha mukavelesi bulunan deneyimli santrforun artık hem düzenli oynayacağı hem de şampiyonluk yarışı veren bir takımda görev yapmak istediği gelen haberler arasında.

Çok yönlü bir oyuncu olan yıldız futbolcu, forvetin yanı sıra, forvet arkası ve kanatlarda da forma giyebiliyor.