Haris Seferovic kimdir? Galatasaray Benficalı golcünün peşinde...

Galatasaray gol yolları için yeni adayların peşinde. Gomis, Mostafa ve Diagne'ye teklif gelmesi halinde yolları ayıracak olan Sarı-Kırmızılı takım Benfica ile yollarını ayırmaya hazırlanan Haris Seferovic'le ilgileniyor. 2017 yılından beri Portekiz devinde forma giyen Haris Seferovic'in sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Peki Haris Seferovic kimdir? Haris Seferovic nereli kaç yaşında? Haris Seferovic hangi takımda oynuyor?

Haris Seferovic kimdir?

Haris Seferovic, Primeira Liga ekiplerinde yer alan Benfica'da forma giyen başarılı bir futbolcudur. Seferovic'in mevkisi forvettir. 1.89 m boyundaki Haris Seferovic, altyapı ve profesyonel kariyeri ile milli takımda da yer almaktadır. Seferovic, Bosna kökenli ve İsviçrelidir. 22 Şubat 1992 tarihinde doğmuştur ve 2022 itibariyle 30 yaşındadır. Doğum yeri İsviçre Sursee'dir. Seferovic, futbola 2004 yılında FC Luzern ile başladı. Altyapı kariyerine buradan sonra Grasshopper'de 2007-2009 yılları arasında devam etti. Profesyonel kariyerini aynı takımda sürdüren Seferovic, daha sonra birçok başarılı takımda yer aldı. Aynı zamanda İsviçre'nin milli takımında da top koşturmaktadır. Seferovic bu sezon toplamda 15 maça çıkarken 5 gol 3 asist üretti.

HARİS SEFEROVIC KAÇ GOL ATTI?

Benfica'nın İsviçreli golcüsü Haris Seferovic, Benfica'da forma terletiyor. Seferovic geçtiğimiz 2021-2022 sezonunda çıktığı 45 maçta 9 gol 5 asist ile oynadı.