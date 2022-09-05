Haris Seferovic: Gol atmam çok önemliydi

Galatasaray , Süper Lig 'de 5. haftanın kapanış maçında sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Galatasaray'da galibiyet golünü atan Haris Seferovic, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.





Zor bir maç olduğunu ve attığı golün önemine dikkat çeken Seferovic, "Bu akşam burada gol atmam çok önemliydi. Takım olarak 3 puanı aldık. Hep beraber bunu en iyi gerçekleştirdik. Çok zor bir karşılaşmaydı. Özellikle kırmızı karttan sonra... Ama yapmamız gerekeni yaptık ve 3 puanımızı aldık" dedi.

Performansına ilişkin soruyu da cevaplayan İsviçreli golcü, "Takım olarak yavaş yavaş birbirimize alışıyoruz. Her hafta üstüne koyarak devam ediyoruz. Hem takım hem ben daha iyi olacağım. Bu akşam en önemlisi 3 puandı" ifadelerini kullandı.



