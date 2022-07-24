Haris Seferovic: Büyük başarılara imza atacağız

Galatasaray hazırlık maçında Kasımpaşa'yı yeni transferi Seferovic'in golüyle 2-1 mağlup etti.

Seferovic'in maç sonu açıklamaları şöyle;

Beni çok güzel karşıladılar

Galatasaray taraftarına teşekkür ediyorum. Beni çok güzel karşıladılar. Umarım ki ben de onları mutlu edeceğim ve burada daha da iyi atmosferler göreceğiz. Gol için bir rakam vermek istemiyorum. Rakam verince herkesin üzerine baskı oluyor.

Takım olarak hareket etmek önemli

Önemli olan kimin gol attığı değil takımın kazanması. Takım iyi oynar, ben gol atarım. Takım olarak hareket etmek önemli. İyi bir takımımız var. İyi şeyler başaracağımıza inanıyorum. Benim takımıma adapte olmam önemli. Birlikte oynayabilmek önemli. Bu maç kötü değildi.

Biz burada büyük başarılara imza atacağız

2 hafta daha var çalışmak için. En önemlisi her maçtan 3 puan almaktır. Biz bunun için mücadele edeceğiz. Galatasaray'ın ismini herkes çok iyi biliyor. Ne kadar kupası olduğunu, başarılı olduğunu, tarihini herkes iyi biliyor. Galatasaray, Türkiye'nin en büyüğü. Galatasaray istediği zaman dolayısıyla benim için en iyi seçenek Galatasaray'dı. Son sezon ne olduğu önemli değil. Biz burada büyük başarılara imza atacağız.