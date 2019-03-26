Harikasın Medel

Siyah-Beyazlılar’ın 2 yıl önce İtalya Serie A ekibi İnter’den kadrosuna kattığı Gary Medel, Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu etkili performansla kalitesini göstermeye devam ediyor. Kara Kartal’da geçen sezon 40 karşılaşmaya çıkıp 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyen tecrübeli futbolcu, bu dönemde de kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getiriyor. Çok yönlü bir futbolcu olması sebebiyle teknik direktör Şenol Güneş’in sahaya sürdüğü her bölgede elinden gelenin en iyisini yapan 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon ana bölgesi olan ön libero hattına ek olarak stoper ve sol bekte de forma giydi.

Yer ayrımı yapmıyor!

Bu sezon 20’si Süper Lig’de, 11’i ise UEFA Avrupa Ligi’nde olmak üzere toplamda 31 karşılaşmada forma giyen Gary Medel, bu süreçte 4 mücadelede stoperde, 1 maçta da sol bek hattında görev yaptı. 9. haftadaki Göztepe maçıyla başlayıp, 16-Trabzonspor, 24- Kayserispor ve 26. haftadaki Göztepe maçlarında savunmanın göbeğinde görev yapan Medel, 7. haftada Kayserispor’la oynanan lig maçında da sol bekte oynadı. Medel’in stoper olarak forma giydiği 4 maçta Beşiktaş; 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Başarılı oyuncunun sol bek olarak görev yaptığı sezonun ilk yarısındaki Kayserispor maçından da Kara Kartal, 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Deneyimli futbolcu, kalan 26 müsabakada da ön liberoda forma giydi.