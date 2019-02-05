Harden’dan Suns’a 44 sayı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Houston Rockets, yıldız oyuncusu James Harden’ın 44 sayıyla oynadığı maçta Phoenix Suns’ı 118-110 mağlup etti.
NBA’e 6 maçla devam edildi. Rockets’ın deplasmanda Suns’ı 118-110 yendiği karşılaşmada 44 sayı, 8 ribaunt, 6 asistlik performans sergileyen Harden, takımının galibiyetinde başrol oynadı.
Harden, üst üste 27. maçında 30 ve üstünde sayı atmayı başardı.
Sezonun 31. galibiyetini alan Rockets’ta Chris Paul 18 sayı kaydederken, Kenneth Faried 17 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.
Josh Jackson’ın 25 sayı, Kelly Oubre’nin 23 sayı, Deandre Ayton’un da 15 sayı, 11 ribauntluk performansları, Suns’ın mağlubiyetini engelleyemedi.
- Sonuçlar
Detroit Pistons-Denver Nuggets: 129-103
Washington Wizards-Atlanta Hawks: 129-137
Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 94-113
New Orleans Pelicans-Indiana Pacers: 107-109
Phoenix Suns-Houston Rockets: 110-118
Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 127-112
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