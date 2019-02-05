Harden’dan Suns’a 44 sayı

NBA’de Houston Rockets, yıldız basketbolcusu James Harden’ın 44 sayı attığı maçta Phoenix Suns’ı 118-100 yendi.

05 Şubat 2019, Salı 10:26
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Harden’dan Suns’a 44 sayı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Houston Rockets, yıldız oyuncusu James Harden’ın 44 sayıyla oynadığı maçta Phoenix Suns’ı 118-110 mağlup etti.

NBA’e 6 maçla devam edildi. Rockets’ın deplasmanda Suns’ı 118-110 yendiği karşılaşmada 44 sayı, 8 ribaunt, 6 asistlik performans sergileyen Harden, takımının galibiyetinde başrol oynadı.

Harden, üst üste 27. maçında 30 ve üstünde sayı atmayı başardı.

Sezonun 31. galibiyetini alan Rockets’ta Chris Paul 18 sayı kaydederken, Kenneth Faried 17 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.

Josh Jackson’ın 25 sayı, Kelly Oubre’nin 23 sayı, Deandre Ayton’un da 15 sayı, 11 ribauntluk performansları, Suns’ın mağlubiyetini engelleyemedi.

- Sonuçlar

Detroit Pistons-Denver Nuggets: 129-103

Washington Wizards-Atlanta Hawks: 129-137

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 94-113

New Orleans Pelicans-Indiana Pacers: 107-109

Phoenix Suns-Houston Rockets: 110-118

Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 127-112

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