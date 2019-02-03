Harden’dan Jazz’a 43 sayı

NBA’de Houston Rockets, yıldız basketbolcusu James Harden’ın 43 sayı attığı maçta Utah Jazz’ı 125-98’lik skorla geçti.

03 Şubat 2019, Pazar 12:45
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Harden’dan Jazz’a 43 sayı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Houston Rockets, yıldız oyuncusu James Harden’ın 43 sayıyla oynadığı maçta Utah Jazz’ı 125-98 yendi.

NBA’e 12 maçla devam edildi. Rockets’ın deplasmanda Jazz’ı 125-98 mağlup ettiği karşılaşmada 43 sayı, 12 ribaunt, 5 asist, 6 top çalma, 4 blokluk performans sergileyen Harden, takımının galibiyetinde başrol oynadı. Harden, üst üste 26. maçında 30 ve üstünde sayı atmayı başardı.

Sezonun 30. galibiyetini alan Rockets’ta Gerald Green 25, Kenneth Faried ve Austin Rivers 16’şar sayı kaydetti.

Donovan Mitchell’ın 26 sayı, 6 ribaunt, 9 asist, Rudy Gobert’in 10 sayı, 13 ribauntluk performansları, Jazz’ın 24. mağlubiyetini engelleyemedi.

NBA’e 3 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Detroit Pistons-Los Angeles Clippers: 101-111

Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 125-118

Orlando Magic-Brooklyn Nets: 102-89

Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 115-131

Cleveland Cavaliers-Dallas Mavericks: 98-111

Miami Heat-Indiana Pacers: 88-95

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 115-101

San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 113-108

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 106-107

Phoenix Suns-Atlanta Hawks: 112-118

Utah Jazz-Houston Rockets: 98-125

Sacramento Kings-Philadelphia 76ers: 115-108

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