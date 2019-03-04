Harden’dan Celtics potasına 42 sayı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Boston Celtics’i 115-104 mağlup etti.

Üst üste 5. olmak üzere 38. maçını kazanan Rockets’ta James Harden 42 sayı, 7 ribaunt, 4 asistle galibiyette ön plana çıktı.

Harden, bu sezon 24. kez 40 ve üstünde sayı atmayı başardı.

Konuk takımda Eric Gordon 32 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, Chris Paul 15 sayı, 6 ribaunt, 12 asistlik performans sergiledi.

Bu sezon 26. mağlubiyetini yaşayan Celtics’te Kyrie Irving 24 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, Al Horford 19 sayı, 6 ribauntla oynadı.

NBA’e 7 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Charlotte Hornets-Portland Trail Blazers: 108-118

Boston Celtics-Houston Rockets: 104-115

Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 118-123

Los Angeles Clippers-New York Knicks: 128-107

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 107-93

Detroit Pistons-Toronto Raptors: 112-107 (Uzatmada)

Washington Wizards-Minnesota Timberwolves: 135-121

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 99-95

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