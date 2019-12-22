Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 9 maçla devam edildi. Phoenix Suns deplasmanından 139-125 galip ayrılan Houston Rockets, art arda 3. karşılaşmasını kazandı.

Rockets'ı galibiyete, 47 sayı, 7 asist, 6 ribauntla oynayan James Harden ve 30 sayı, 10 asistle "double double" yapan Russell Westbrook taşıdı.

Kariyerinde 89. kez 40 sayı barajını geçen Harden, Elgin Baylor'ı geride bırakarak NBA tarihinin 4. en fazla 40 sayılık performans sergileyen ismi oldu. Listenin ilk 3 sırasında Wilt Chamberlain (271), Michael Jordan (173) ve Kobe Bryant (122) yer alıyor.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Suns'ta Kelly Oubre 26 sayı, 5 ribaunt, Devin Booker 19 sayı, 9 asist, 6 ribauntla öne çıktı.

AA