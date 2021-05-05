NBA’e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı’nda play-off mücadelesi veren Dallas Mavericks’in, deplasmanda Miami Heat’i 127-113 yendiği maçta 10 üçlük atarak takımına galibiyeti getiren Tim Hardaway Jr, kulüp tarihinde bu istatistiğe ulaşan 3. oyuncu oldu.
36 sayı atan Hardaway’den önce, George McCloud 1995’te ve Wesley Matthews 2015’te bir maça 10 üçlüğü sığdırabilmeyi başaran diğer oyuncular olmuşlardı.
Ayrıca Mavericks’te Luka Doncic 23 sayı ve 12 ribaunt ile "double-double" yaptı.
Gecenin sonuçları:
Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns: 118-134
Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 99-102
Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 124-118
New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 108-103
Miami Heat-Dallas Mavericks: 113-127
Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 99-103
Los Angeles Clippers-Toronto Raptors: 105-100