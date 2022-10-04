Hapoel Jerusalem - Darüşşafaka maç sonucu: 69-67

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Darüşşafaka E Grubu'ndaki ilk maçında Hapoel Jerusalem’in konuğu oldu. İlk periyota iyi başlayan DAÇKA, 25-15'lik skorla rakibine gözdağı verdi. Fakat ikinci periyotta toparlayan ev sahibi, farkı indirdi ve soyunma odasına temsilcimiz 41-39 önde gitti. 3. çeyreğe de iyi bir giriş yaptık ama rakip oyunu bırakmadı, 55-53'lük skorla final periyoduna gidildi. Maalesef Darüşşafaka sonunu getiremedi ve mücadeleden 69-67 mağlup ayrıldı.

Temsilcimiz Darüşşafaka geçtiğimiz sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi’ne son 16’da veda etmişti. Hapoel Jerusalem ise play-in etabında elenmişti.