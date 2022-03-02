Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası Avrupa'da Rus oligarklara yönelik yaptırımlar artıyor. İngiltere'de Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, henüz bir yaptırımla karşı karşıya kalmasa da bu yöndeki tehditler sonrası harekete geçmiş durumda. Abramovich'in izlediği yola ilişkin İsviçreli milyarder Hansjörg Wyss, önemli açıklamalarda bulundu.

Bilindiği üzre Roman Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği müdahale sonrası Chelsea'nin yönetimini mütevelli heyetine bırakmıştı. Şimdi ise Rus oligarkın takımı elden çıkarmak istediği belirtiliyor.

'Chelsea'yi satın almak için teklif aldık'

İsviçreli milyarder Hansjörg Wyss, Roman Abramovich'in Chelsea'yi satın alması konusunda kendisine ulaştığını belirtti. Blick'e açıklamalarda bulunan Wyss, "Abramovich, Putin'in en yakın danışmanlarından ve dostlarından biri. Diğer tüm oligarklar gibi o da panik içinde. Abramovich, İngiltere'deki tüm villalarını satmaya çalışıyor. Ayrıca sahibi olduğu Chelsea'den de bir an önce kurtulmak istiyor. Ben ve başka üç kişi, Chelsea'yi Abramovich'ten satın almak için teklif aldık" dedi.

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'Çok yüksek bir bedel istiyor'

Kulübü alıp almama konusundaki tutumu sorulan İsviçreli milyarder, "Şimdi 4-5 gün beklemek gerekiyor. Abramovich, şu anda çok yüksek bir bedel istiyor. Biliyorsunuz Chelsea, ona yaklaşık 2 milyar sterlin borçlu ve bunu ödeyecek parası da yok. Bunun anlamı da Chelsea'yi satın alanların Abramovich'in bu harcamasını telafi etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'Önce genel şartları incelemem gerekiyor'

Yine de kulübün satın alınmasına çok da soğuk yaklaşmayan Hansjörg Wyss, "Bugün itibariyle tam satış fiyatını bilmiyoruz. Chelsea'de ortaklarla bir alım gerçekleştirmeyi düşünebilirim. Ama önce genel şartları incelemem gerekiyor. Yine de şimdiden şunu söyleyebilirim ki kesinlikle böyle bir şeyi tek başıma yapmam. Chelsea'yi satın alırsam 6 ila 7 yatırımcıdan oluşan bir konsorsiyum ile olur" dedi.

Everton da tehlikede

Abramovich'e yönelik yaptırım ihtimali, Chelsea'nin geleceğini tehlikeye atmış durumda. Benzer durum da Avrupa Birliği'nin yaptırım uyguladığı Alisher Usmanov'un en büyük sponsoru olduğu Everton için de geçerli. Özbek asıllı Rus oligark Usmanov'un sahibi olduğu USM Holding, Everton'ın antrenman tesislerine sahip olmanın yanı sıra kulüple de çok yakın ilişkilere sahip. Öyle ki Everton'ın sahibi Farhad Moshiri, Usmanov'un şirketi USM Holding'in mevcut başkanı konumunda.

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