Hansi Flick'e dokunulmadı
2021 Ağustos ayında Joachim Löw'ün yerine Almanya Milli Takımı'nın başına getirilen Hansi Flick, Panzerler'le 2022 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamadı. Almanlar bu hüsranı üst üste iki kez yaşayarak olumsuz anlamda tarih yazarlarken ilk faturada, Milli Takım ve Akademi Direktörü sorumlusu Oliver Bierhoff’a kesilmişti. Futbol Federasyonu, 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Flick'in ise görevine devam edeceğini açıkladı.
Dünya Kupası'nı hayal kırıklığı ile tamamlayan Almanya'da Hansi Flick'in görevine devam edip etmeyeceği netlik kazandı.
Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf yaptığı açıklamada Hansi Flick'in takımı başarıya taşıyacak isim olduğuna inandıklarını açıklayarak şu ifadeleri kullandı:
"EURO 2024'te ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimiz. Hedefimiz, EURO 2024'te başarılı olmak. Bunu da Hansi Flick ile başaracağımıza inancımız tamdır!