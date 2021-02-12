Hansi Flick tarihe geçti! 6 kupa...

Bayern Münih, 2020 yılına ait FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda finalde Tigres'i 1-0 yendi ve kupayı kazandı. Geçen sezon Nico Kovac'ın ayrılması ile göreve gelen Alman teknik adam Hansi Flick ise bir sezonda 6 kupa birden kazanıp adını futbol tarihine altın harflerle yazdırdı. Daha önce sadece Barcelona ile Pep Guardiola bu başarıya imza atmıştı.

Bayern Münih böylece UEFA Şampiyonlar Ligi, Bundesliga, Almanya Süper Kupa, Almanya Kupası ve UEFA Süper Kupa'ndan sonra bu yıla ait 6. kupasını kazandı. Benzer başarıyı Barcelona takımı, 2009 yılında gerçekleştirmişti

Pep Guardiola yönetimindeki Barcelona o sezon La Liga, İspanya Kral Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, İspanya Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nı kazanmıştı



