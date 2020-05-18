Hansi Flick Bundesliga rekoru kırdı

Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Hansi Flick, son Union Berlin maçı ile Bundesliga rekoru kırdı. Flick yönetimindeki Bayern Münih 50 gole 16 maçta ulaştı ve bu alanda zirvede yer aldı.

Sezonun 11.haftasında oynanan B. Dortmund maçıyla göreve başlayan ve ilk müsabakadan 4-0'lık galibiyet ile ayrılan Flick, geride kalan dönemde 16 lig maçına çıktı. Flick ile çıkılan 16 lig maçında Bayern Münih 13 kez kazanırken 1 beraberlik 2 yenilgi aldı ve 2.50 puan ortalamasına ulaştı. Bayern Münih bu dönemde 50 gol attı ve Bundesliga'da 50 gole 16 maçta ulaşan ilk teknik adam oldu.



