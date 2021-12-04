Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda? 4 Aralık Cumartesi...

Avrupa liglerinde birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Bu karşılaşmaların bir çoğu farklı platformlar ve kanallardan canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak. Peki, hangi maç hangi kanaldan canlı yayınlanacak. Günün TV'de futbol ekranı nasıl olacak? Tüm detaylar haberimizde...

Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

15.30 West Ham-ChelseaS Sport

15.30 Coventry-WBA Beinmax1

16.00 Sevilla-Villarreal Spor Smart

17.00 Milan-alernitana S Sport2

17.30 Augsburg-BochumBeinconnect

17.30 A.Bielefeld-KölnBeinconnect

17.30 Hoffenheim-FrankfurtTivibuspor4

17.30 Leverkusen-G.FürthTivibuspor5

17.30 Mainz-WolfsburgTivibuspor3

18.00 Newcastle-Burnley S Sport+

18.00 Southampton-Brighton A Spor

18.00 Wolves-Liverpool S Sport

18.00 Milwall-BirminghamBeinconnect

18.15 Barcelona-R.Betis Spor Smart

19.00 Marsilya-BrestBeinsports3

20.00 Roma-İnterS Sport2

20.30 B.Dortmund-B.MünihTivibuspor3

20.30 Watford-M.CityS Sport+

20.30 A.Madrid-MallorcaSpor Smart

21.00 Lille-TroyesBeinsports3

22.30 St.Pauli-Schalke Tivibuspor4

22.45 Atalanta-NapoliS Sport2

23.00 Lens-PSGBeinsports2

23.00 R.Sociedad-R.MadridSpor Smart