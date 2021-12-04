Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda? 4 Aralık Cumartesi...
Avrupa liglerinde birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Bu karşılaşmaların bir çoğu farklı platformlar ve kanallardan canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak. Peki, hangi maç hangi kanaldan canlı yayınlanacak. Günün TV'de futbol ekranı nasıl olacak? Tüm detaylar haberimizde..
Avrupa liglerinde birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Bu karşılaşmaların bir çoğu farklı platformlar ve kanallardan canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak. Peki, hangi maç hangi kanaldan canlı yayınlanacak. Günün TV'de futbol ekranı nasıl olacak? Tüm detaylar haberimizde...
Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?
15.30 West Ham-ChelseaS Sport
15.30 Coventry-WBA Beinmax1
16.00 Sevilla-Villarreal Spor Smart
17.00 Milan-alernitana S Sport2
17.30 Augsburg-BochumBeinconnect
17.30 A.Bielefeld-KölnBeinconnect
17.30 Hoffenheim-FrankfurtTivibuspor4
17.30 Leverkusen-G.FürthTivibuspor5
17.30 Mainz-WolfsburgTivibuspor3
18.00 Newcastle-Burnley S Sport+
18.00 Southampton-Brighton A Spor
18.00 Wolves-Liverpool S Sport
18.00 Milwall-BirminghamBeinconnect
18.15 Barcelona-R.Betis Spor Smart
19.00 Marsilya-BrestBeinsports3
20.00 Roma-İnterS Sport2
20.30 B.Dortmund-B.MünihTivibuspor3
20.30 Watford-M.CityS Sport+
20.30 A.Madrid-MallorcaSpor Smart
21.00 Lille-TroyesBeinsports3
22.30 St.Pauli-Schalke Tivibuspor4
22.45 Atalanta-NapoliS Sport2
23.00 Lens-PSGBeinsports2
23.00 R.Sociedad-R.MadridSpor Smart