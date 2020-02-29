Hangi maç hangi kanalda? 29 Şubat Cumartesi
29 Şubat Cumartesi günü bir çok Avrupa Ligi'nde birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Peki, Hangi maç hangi kanalda? 29 Şubat Cumartesi günü hangi karşılaşmalar oynanacak. Maçların canlı skor takibi ve yayın bilgileri haberimizde...
29 Şubat Cumartesi günü bir çok Avrupa Ligi'nde birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Peki, Hangi maç hangi kanalda? 29 Şubat Cumartesi günü hangi karşılaşmalar oynanacak. Maçların canlı skor takibi ve yayın bilgileri haberimizde...
Hangi maç hangi kanalda?
15.00 Erzebirge-Hamburg SSport2
15.30 Brighton-C.Palace S Sport
15.30 Hull-Leeds Beinsports4
17.00 Lazio-Bologna Beinsports3
17.30 Dortbund-Freiburg SSport Plus
17.30 Hoffenheim-B.Münih SSport Plus
18.00 Valencia-R.Betis Spor Smart
18.00 Fulham-Preston Beinsports4
18.00 West Ham-Southampton TRT Spor
18.00 Bournemouth-Chelsea S Sport
18.00 Newcastle-Burnley SSport Plus
19.30 PSG-Dijon Beinsports3
20.00 Udinese-Fiorentina Beinsports4
20.30 Leganes-Alaves Spor Smart
20.30 Köln-Schalke 04 S Sport
20.30 Watford-Liverpool S Sport
22.00 Toulouse-Rennes Beinmax1
22.00 Monaco-Reims Beinsports4
22.00 Montpellier-Strasbourg Beinmax2
22.45 Napoli-Torino Beinsports3
23.00 Granada-C.Vigo Spor Smart