29 Şubat Cumartesi günü bir çok Avrupa Ligi'nde birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Peki, Hangi maç hangi kanalda? 29 Şubat Cumartesi günü hangi karşılaşmalar oynanacak. Maçların canlı skor takibi ve yayın bilgileri haberimizde...

Hangi maç hangi kanalda?

15.00 Erzebirge-Hamburg SSport2

15.30 Brighton-C.Palace S Sport

15.30 Hull-Leeds Beinsports4

17.00 Lazio-Bologna Beinsports3

17.30 Dortbund-Freiburg SSport Plus

17.30 Hoffenheim-B.Münih SSport Plus

18.00 Valencia-R.Betis Spor Smart

18.00 Fulham-Preston Beinsports4

18.00 West Ham-Southampton TRT Spor

18.00 Bournemouth-Chelsea S Sport

18.00 Newcastle-Burnley SSport Plus

19.30 PSG-Dijon Beinsports3

20.00 Udinese-Fiorentina Beinsports4

20.30 Leganes-Alaves Spor Smart

20.30 Köln-Schalke 04 S Sport

20.30 Watford-Liverpool S Sport

22.00 Toulouse-Rennes Beinmax1

22.00 Monaco-Reims Beinsports4

22.00 Montpellier-Strasbourg Beinmax2

22.45 Napoli-Torino Beinsports3

23.00 Granada-C.Vigo Spor Smart