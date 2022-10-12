Hangi maç, hangi kanalda?
Avrupa futbolunda Şampiyonlar Ligi heyecanı sürüyor... Bugün oynanacak birbirinden zorlu Şampiyonlar Ligi maçları arasında en dikkat çeken Barcelona - Inter maçı hangi kanalda? Bütün karşılaşmaların yayın bilgileri haberimizde...
Sporseverler bugün yine ekran başına kilitlenecek. Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra basketbolda da birbirinden zorlu karşılaşmalar canlı olarak ekranlara gelecek.
Bu akşamın en dikkat çeken maçı ise Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynanacak. Barcelona ile Inter'i karşı karşıya getirecek olan zorlu mücadele saat 22:00'den itibaren canlı yayınla Exxen'de olacak.
Barcelona ile Inter arasında grupta oynanan ilk maçı İtalyan temsilcisi Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle 1-0 kazanmıştı.
Bir diğer önemli karşılaşmada ise Rangers ile Liverpool karşılaşacak. Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers'ın sahasında Liverpool'u konuk edeceği mücadele saat 22:00'den itibaren şifresiz olarak TV 8,5 ekranlarında olacak.
İşte günün spor karşılaşmalarının saatleri ve yayınlanacakları kanallar;
15:00 | Napoli U19 - Ajax U19 (TV 8,5)
15:30 | Venedik Bisiklet Turu (Eurosport)
17:00 | Rangers U19 - Liverpool U19 (UEFA TV)
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18:30 | Karhu Basket - Egis Kormend (FIBA Youtube)
18:50 | Dünya Pist Bisikleti Şampiyonası 1. Gün (Eurosport)
19:45 | Napoli - Ajax (Exxen)
19:45 | Atletico Madrid - Club Brugge (TV 8,5)
21:00 | Cedevita Olimpija - Bursaspor (TRT Spor Yıldız)
21:00 | Strasbourg - Tofaş (Tivibu Spor 2)
21:00 | Telekom Bonn - Pınar Karşıyaka (Tivibu Spor 2)
22:00 | Tottenham - Frankfurt (Exxen)
22:00 | Sporting Lizbon - Marsilya (Exxen)
22:00 | Viktoria Plzen - Bayern Münih (Exxen)
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22:00 | Barcelona - Inter (Exxen)
22:00 | Bayer Leverkusen - Porto (Exxen)
22:00 | Rangers - Liverpool (TV 8,5)