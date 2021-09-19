Hangi maç hangi kanalda? 19 Eylül tv ekranı

19 Eylül Pazar günü hem Süper Lig hem de Avrupa'da bir çok karşılaşma oynanacak. Dev maçlar heyecanla beklenirken yayın bilgileri de Google üzerinden araştırılmaya başlandı. 19 Eylül Pazar TV ekranı ve tüm detaylar...

TV'DE FUTBOL EKRANI 19 EYLÜL PAZAR

13.30Empoli-Sampdoria S Sport+

14.00Nice-Monaco Beinsports3

14.30Erzgebirge-PaderbornTivibuspor4

14.30Darmstad-D.Dresden Tivibuspor2

14.30St.Pauli-IngolstadtTivibuspor3

14.30St.Truiden-Genk Tivibuspor

15.00 Mallorca-Villarreal Spor Smart

15.30PSV-FeyenoordUçanKuş TV

16.00Brighton-LeicesterSSport+

16.00West Ham-M.UnitedSSport

16.00Angers-NantesBeinsports3

16.00Venezia-Spezia S Sport+

16.30Stuttgart-Leverkusen Tivibuspor2

17.15R.Sociedad-Sevilla Spor Smart

18.00Marsilya-Rennes Beinsports3

18.30B.Dortmund-U.Berlin Tivibuspor3

18.30Tottenham-ChelseaSSport

19.00Lazio-Cagliari S Sport+

19.00Verona-Roma S Sport2

19.30R.Betis-EspanyolmSpor Smart

19.30S.Liege-Anderlecht Tivibuspor2

20.30Wolfsburg-E.FrankfurtTivibuspor3

21.45Juventus-MilanSSport2

22.00 Valencia-R.Madrid Spor Smart

22.30 Estoril-S.Lisbon S Sport+