Hangi maç hangi kanalda? 19 Eylül tv ekranı
Hangi maç hangi kanalda? İşte milyonlarca futbolsever hafta sonları bu sorunun cevabını arıyor. 19 Eylül Pazar günü hem Süper Lig hem de Avrupa'da bir çok karşılaşma oynanacak. Dev maçlar heyecanla beklenirken yayın bilgileri de Google üzerinden araştırılmaya başlandı. 19 Eylül Pazar TV ekranı ve tüm detaylar...
19 Eylül Pazar günü hem Süper Lig hem de Avrupa'da bir çok karşılaşma oynanacak. Dev maçlar heyecanla beklenirken yayın bilgileri de Google üzerinden araştırılmaya başlandı. 19 Eylül Pazar TV ekranı ve tüm detaylar...
TV'DE FUTBOL EKRANI 19 EYLÜL PAZAR
13.30Empoli-Sampdoria S Sport+
14.00Nice-Monaco Beinsports3
14.30Erzgebirge-PaderbornTivibuspor4
14.30Darmstad-D.Dresden Tivibuspor2
14.30St.Pauli-IngolstadtTivibuspor3
14.30St.Truiden-Genk Tivibuspor
15.00 Mallorca-Villarreal Spor Smart
15.30PSV-FeyenoordUçanKuş TV
16.00Brighton-LeicesterSSport+
16.00West Ham-M.UnitedSSport
16.00Angers-NantesBeinsports3
16.00Venezia-Spezia S Sport+
16.30Stuttgart-Leverkusen Tivibuspor2
17.15R.Sociedad-Sevilla Spor Smart
18.00Marsilya-Rennes Beinsports3
18.30B.Dortmund-U.Berlin Tivibuspor3
18.30Tottenham-ChelseaSSport
19.00Lazio-Cagliari S Sport+
19.00Verona-Roma S Sport2
19.30R.Betis-EspanyolmSpor Smart
19.30S.Liege-Anderlecht Tivibuspor2
20.30Wolfsburg-E.FrankfurtTivibuspor3
21.45Juventus-MilanSSport2
22.00 Valencia-R.Madrid Spor Smart
22.30 Estoril-S.Lisbon S Sport+