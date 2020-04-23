Uzun yıllardır Fatih Terim'in ekibinde yer alan Hande Sümertaş, bir anda istifa kararı aldı. Hande Sümertaş'ın görevinden ayrılması gündeme bomba gibi düşerken, bu istifa kararı Sarı Kırmzılı camiada şok etkisi yarattı. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüzde, Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü görevini yürüten Sayın Hande Sümertaş görevinden ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve gelecek kariyerinde başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı. Kulüp içindeki kaynaklar, "Hande hanım, hocaya öyle bağlıydı ki kavga çıksa hoca için yumruk atacak kadar yürekliydi" yorumları yaptı. Hande Sümertaş'ın sürpriz ayrılığının sebebi ise açıklanmadı.

Hande Sümertaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

1977 yılında dünyaya gelen Hande Sümertaş ve İstanbullu olan Hande Sümertaş, uzun yıllardır Fatih Terim'in ekibinde yer alıyordu. Öğrenim hayatını ABD'de tamamlayan Sümertaş, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Spor Yönetiliği programına katıldı. FIFA'ya bağlı olan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nde (CIES) de eğitim gören Sümertaş, Terim'in ekibinde yer alan önemli isimlerin başında geliyordu.

Sümertaş'ın ayrılığı ile ilgili akıllara gelen ilk soru ise Fatih Terim'in coronavirüs tedavisi gördüğü dönemde basın ile olan ilişkileri doğru yönetip yönetemediği. Ancak o dönemde Sümertaş da ameliyat olduğu için belli bir süre hastanede tedavi görmüş sonrasında evinde istirahete çekilmişti. Hande Sümertaş'ın Fulya Terim nezdinde büyük bir kredisi olduğu biliniyor. Sümertaş yine Terim'in iki kızı Merve ve Buse ile de hayli yakın ilişkilere sahipti.

Türkiye Kupası'ndaki Tuzla-Galatasaray maçında da çirkinlik vardı. İki takım futbolcuları arasındaki arbede sırasında Galatasaray Medya Koordinatörü Hande Sümertaş, Tuzlalı idareciler tarafından darp edilmişti. Bu olay üzerine sarı-kırmızılı kulüpten, “Kadına şiddetin her gün bir başka acı olayla gündeme geldiği ülkemizde Galatasaray olarak bu konudaki hassasiyetimizi defalarca dile getirmekle beraber, bir spor sahasında bile kadına fiziki saldırıda bulunacak kadar canavarlaşanlar Türk Sporu ve geleceği adına tehlike unsurudur ve spor ortamından derhal uzaklaştırılmalıdır” denilmişti.