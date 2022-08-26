‘Hande Gibi Smaçla’da yarış başladı

Bir hafta içinde 14 binden fazla kayıtlı kullanıcı tarafından oynanan ‘Hande Gibi Smaçla’ oyunu büyük ilgi topladı. Smaç, servis ve manşet aşamalarından oluşan oyunun ilk haftasında alınan en yüksek puan 5,066,576 oldu.

Samsung Galaxy partnerliğinde hazırlanan kampanyada, her hafta puan tablosunda ilk üç sırayı alanlar Red Bull Shop’tan hediyeler kazanırken, yedi hafta sonunda en yüksek skoru yapan kişi ise Hande Baladın ile tanışma ve özel alanda maç izleme hakkına ulaşacak.

Üç bölümde kıyasıya rekabet

‘Hande Gibi Smaçla’ oyunu hem bilgisayar hem de mobil cihazlar üzerinden oynanabiliyor. Smaç, manşet ve servis etaplarında oluşan oyunda yüksek puana ulaşabilmek için üç bölümde de başarılı olmak gerekiyor. ‘Hande Gibi Smaçla’ oyununa ve Samsung Galaxy’nin partnerliğinde hazırlanan kampanyayla ilgili detaylara, www.redbull.com/handegibismacla adresinden ulaşılabiliyor.