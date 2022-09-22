Hande Gibi Smaçla oyununa büyük ilgi

Türk voleybolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri olan Red Bull sporcusu Hande Baladın’ın ‘Hande Gibi Smaçla’ oyunu büyük ilgi topladı. Red Bull tarafından hazırlanan oyunu şu ana kadar 20 bin kişi oynarken, en yüksek puana ulaşabilmek için kıyasıya bir rekabet var. Smaç, servis ve manşet aşamalarından oluşan ‘Hande Gibi Smaçla’ oyununu oynayanlar, üç etabı geçtikten sonra elde ettikleri skoru kaydedecek. Haftalık puan tablosunda en yüksek puanı elde eden üç kişi Red Bull Shop’tan hediyeler kazanırken, yedi hafta sonunda en yüksek skora ulaşan kişi ise Hande Baladın ile tanışma ve özel alanda maç izleme hakkına ulaşacak.

Üç etapta da başarı gerekiyor

‘Hande Gibi Smaçla’ oyunu hem bilgisayar hem de mobil cihazlar üzerinden oynanabiliyor. Smaç, manşet ve servis etaplarında oluşan oyunda yüksek puana ulaşabilmek için üç bölümde de başarılı olmak gerekiyor. Red Bull tarafından hazırlanan ‘Hande Gibi Smaçla’ oyunu, www.redbull.com/handegibismacla adresinden oynanabiliyor.