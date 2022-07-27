Hande Baladın ile Aytaç Kara aşk mı yaşıyor?

Hem başarılarıyla hem de güzelliğiyle dillerden düşmeyen milli voleybolcu Hande Baladın'ın gönlünü Galatasaraylı yıldıza kaptırdığı öne sürüldü.

İSMİ SEMİH SAY İLE ANILMIŞTI

Milli yıldız Hande Baladın'ın, Fatih Terim'in Galatasaray 'a transfer ettirdiği orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile aşk yaşadığı iddia edildi. Akşam'ın aktardığı habere göre, milli voleybolcunun geçtiğimiz haftalarda ismi, Anadolu Efes altyapısından yetişen basketbolcu Semih Say ile anılmıştı.

FOTOĞRAFLARI GÜNDEM OLDU

Voleybolseverlerin gönlüne taht kurmayı başarmış 24 yaşındaki sporcu Hande Baladın ile Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Aytaç Kara'nın fotoğrafı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Milli voleybolcular Özge Nur Çetiner ve Kübra Akman ile bir mekanda eğlenirken çekilen bu fotoğraf aşk iddialarını güçlendirdi.