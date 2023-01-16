Hande Baladın eleştirilere sahada cevap verdi!

Misli.com Sultanlar Ligi 14. Hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet’i konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini evinde, 25-18, 25-13 ve 25-19’luk skorlarla 3-0 mağlup ederek yeni yılın ilk derbisinden galibiyetle ayrıldı.

Derbinin ilk setinde Eczacıbaşı oyuna ağırlığını koydu. Dolu tribünler önünde oynanan mücadelenin ilk setini ev sahibi takım 25-18 kazandı. İkinci sette hız kesmeyen Eczacıbaşı farkı bir aray 12 sayıya kadar çıkardı. İkinci set, 25-13 kazanan turuncu-beyazlılar durumu 2-0'a getirdi.

Maçın son setinde vites düşürmeyen Eczacıbaşı 8 sayılık maç sayısı avantajını yakaladı. Seti 25-19 kazanan ev sahibi, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Eczacıbaşı Dynavit 2023’ün ilk derbisinde evinden galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE'DE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Fenerbahçe Opet son oynadığı 4 büyük maçın 3'ünü kaybederken THY karşısında galibiyeti karar setinde aldı.

Stuttgart 3-2 Fenerbahçe

THY 2-3 Fenerbahçe

Lodz 3-1 Fenerbahçe

Eczacıbaşı 3-0 Fenerbahçe

VARGAS'IN LİSANSI ÇIKTI

Fenerbahçe Opet’in Küba asıllı Türk pasör çaprazı Melissa Vargas, Çin Ligi’nin bitiminin ardından İstanbul'a döndü. Melissa Vargas’ın lig lisansı da çıktı. Vargas, görev verilmesi halinde 21 Ocak Cumartesi günü oynanacak Nilüfer Belediyesi maçında forma giyebilecek.

ECZACIBAŞI 14'TE 14 YAPTI

Aldığı 17 sayıyla kaptan Tijana Boskovic günün en skorer ismi oldu. 11 sayıyla Irina Voronkova ve 10 sayıyla Hande Baladın galibiyette önemli rol oynadı. Eczacıbaşı Dynavit’li oyuncular toplamda 5 blok ve 7 servis sayısı elde etti. 14'te 14 yapan Eczacıbaşı namağlup unvanını korudu. Öte yandan Turuncu-beyazlılar en son geçen senenin Kasım ayında THY karşı 1 set kaybetti.

HANDE BALADIN DERBİLERDE COŞTU

Filenin Sultanları'nın yıldızı Hande Baladın büyük maçlarda kendini gösterdi. Zaman zaman performans düşüklüğü nedeniyle eleştirilere maruz kalan Hande cevabı sahaa verdi. İlk Fenerbahçe maçında 12 sayı kaydeden Baladın, son derbide 10 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. THY mücadelesinde 9 sayı bulan yıldız smaçör, Vakıfbank müsabakasında ise 12 sayı kaydetti. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 2 büyük maç da dahil olmak üzere Hande Baladın 5 blok 1 ace toplamda 56 sayı buldu.

Misli.com Sultanlar Ligi'ndeki Fenerbahçe Opet galibiyeti sonrası konuşan Hande Baldın; "Skorun böyle olacağını beklemiyorduk. Fenerbahçe son günlerde iyi durumda değildi. O yüzden buraya hazır olarak geleceklerinin farkındaydık. Şampiyonlar Ligi maçında enerjimiz çok iyi değildi. Bizim için de reaksiyon günüydü. Güzel bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

(Skorer)