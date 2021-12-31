Eczacıbaşı VitrA ve Milli Takım 'ın önemli isimleri arasında yer alan Hande Balandın, O Ses Türkiye programının yılbaşı özel bölümüne konuk olacak. Ünlü voleybolcunun sahne performansı ilgi uyandırırken kariyeri de merak konusu oldu. Peki, Handa Baladın kimdir, kaç yaşında? Handa Baladın nereli? Filenin Sultanları'nın gözde isimi, başarılı voleybolcu Hande Baladın'ın kariyeri ile ilgili detaylar haberimizde.









Handa Baladın kimdir, kaç yaşında? Handa Baladın nereli, evli mi?

Hande Baladın, 1 Eylül 1997 yılında Kütahya'da dünyaya gelmiştir. 24 yaşındaki milli voleybolcu, 1.88 boyunda ve başak burcudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde, eğitim hayatı ile birlikte profesyonel voleybol kariyerini de devam ettiren Baladın, voleybol hayatına küçük yaşlarında orta oyuncu olarak başlamıştır.

Eczacıbaşı Vitra altyapısında yetişen ve kulübün küçük yıldız takımlarında yer alan Hande Baladın, 2014 yılından bu yana smaçör pozisyonunda görev yapmaktadır. Baladın, 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'da A Takıma yükselerek 2018-2019 sezonunda deneyim edinmesi için Galatasaray 'da kiralık olarak oynamıştır.

2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na dönen genç voleybolcu, 7 numaralı formasıyla kariyer yolculuğuna devam etmektedir. Türkiye Kadın Millî Voleybol takımı kadrosunda da yerini korumaya devam eden Baladın, 2016 Voleybol Kadınlar Ulusal Ligi Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, 2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü, 2018 CEV Kupası Şampiyonluğu, 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu, 2019 Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği, 2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası başarılarını elde etti.

Baladın, 13 yaşından beri giydiği milli takım formasıyla da 2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü, 2015 U 23 Dünya Şampiyonası İkinciliği, 2017 U 23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu, 2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü, 2018 Milletler Ligi İkinciliği, 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinciliği, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği yaşayarak, 2013 Gençler Avrupa Şampiyonası "En İyi Blok Yapan Oyuncu", 2017 U 23 Dünya Şampiyonası "En Değerli Oyuncu" ve "En İyi Smaçör" ödülleriyle de bireysel başarı ödüllerinin sahibi olmuştur.