Hamza’ya Nefes Ol Hazırlık Turnuvası'nda finalistler belli oldu
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Sigorta Shop iş birliğiyle, SMA hastası Hamza bebeğin tedavisine katkı sağlamak amacıyla İzmir'de düzenlenen "Hamza'ya Nefes Ol" kadın voleybol turnuvasında finalistler belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Sigorta Shop iş birliğiyle, SMA hastası Hamza bebeğin tedavisine katkı sağlamak amacıyla İzmir'de düzenlenen "Hamza'ya Nefes Ol" kadın voleybol turnuvasında finalistler belli oldu.
Karşıyaka, ezeli rakibi Göztepe'yi 2-0 geriye düştüğü maçta tie-break setiyle 3-2 mağlup ederek finale kaldı.
İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 16-25, 21-25, 25-16, 25-22 ve 15-10'luk skorlarla sona erdi. Turnuvanın ilk gününde Sigorta Shop Kalecik Belediyespor’u 3-2 mağlup eden İzmirspor ile Göztepe’yi aynı skorla geçen Karşıyaka finale yükseldi.
Turnuvada yarın saat 13.00'te üçüncülük, 16.00'da ise final maçı oynanacak.