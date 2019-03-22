Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, çeşitli ziyaretler ve açılışlarda bulunmak üzere Zonguldak’a geldi. İlk olarak Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’ı makamında ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Vali Bektaş’tan bilgiler aldı.

Valilik ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, “Başarılar diliyoruz. İnşallah milli takımımız şahlanacak. Şahlandığı dönemi görecek. Aslan yattığı yerden kalkacaktır. Sporda iniş ve çıkışlar vardır. Futbolda iniş dönemimiz oldu. Bu dönemde çıkışımız olacak. Yeni can, yeni heyecan” şeklinde konuştu.

Yapımcılığını Mustafa Uslu’nun üstlendiği Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan ve yakında vizyona girecek olan “Cep Herkülü” adlı film hakkında da konuşan Yerlikaya, “Naim Süleymanoğlu Cep Herkülü, Türkiye’ye büyük umutlar olmuş, madalyamızın yok olduğu dönemlerde çıkmış, Türkiye'ye altın madalya kazandırmış bir efsanemiz. Ruhu şad olsun. İnşallah bu belgesel de bundan sonraki nesle aktarılacak güzel bir belgesel olacak" ifadelerini kullandı. (İHA)