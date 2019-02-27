Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Devletten güçlü sponsor olmaz. Devlet vatandaşının her türlü ihtiyacını giderir, gidermekle de mükelleftir. Gideriyoruz da." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürü Recep Ali Er ile Kastamonu’ya gelen Yerlikaya, ilk olarak Mahalli İdareler Eğitim Merkezini (MİEM) ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Gazi Stadı’na giden Yerlikaya, spor salonu yapılması planlanan alanda da incelemede bulundu.

Daha sonra Vali Yaşar Karadeniz’i ziyaret eden Yerlikaya, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, Bakanlıkla ilgili konuları istişare edebilmek için Kastamonu’ya geldiklerini söyledi.

Kastamonu’ya önemli yatırımlar yapacaklarını kaydeden Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Bir spor salonumuz, bir de yurdumuza başlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunma arzusundayız. Stadyumumuzda ufak tefek eksiklerimiz var. Milletvekillerimiz ve Belediye Başkanımız ile birlikte eksiklikleri tamamlayıp yolumuza devam edeceğiz. Bir de olimpiyat hazırlık merkezimiz zamanında yapılmış ama kısmen yarım kalmış. Onunla ilgili konuyu da Ankara’ya taşıyıp hızlı bir şekilde neticeyi alıp merkezi faaliyete sokmanın gayreti içerisinde olacağız."

Bir basın mensubunun "Bakanlık olarak sporculara sponsor olma noktasında bir çalışmanız var mı?" sorusu üzerine Yerlikaya, "Devletten güçlü sponsor olmaz. Devlet vatandaşının her türlü ihtiyacını giderir, gidermekle de mükelleftir. Gideriyoruz da. Ufak tefek sıkıntılar var mıdır, vardır muhakkak. Biz, burada sporcuların sıkıntılarının ortadan kalkması, rahatça çalışması için büyük stadyum yapıyoruz. Herkes emeği karşılığında büyük başarılar elde edecektir. Ne kadar başarılı olursa devlet de onun teşvikini artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Geçmişte tesadüflerle başarıların geldiği dönemler olduğunu belirten Yerlikaya, "Geçmişte ailenin özverisi, bir belediye başkanının sevgisiyle tesadüfen başarılı olan sporcular vardı. Biz de bu durumu tersine çevirelim diyoruz. Devletimizin sistemi içinde yetişsin ve yetiştirsin. Bu yöne doğru gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Valiliğin ardından spor kompleksini ziyaret eden Yerlikaya, burada sporcularla masa tenisi oynadı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erkek Öğrenci Yurdu, Hüma Hatun Kız Öğrenci Yurdu ve erkek öğrenci yurdunu da ziyaret eden Yerlikaya, daha sonra kentten ayrıldı.