Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) – 2. Lig’de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Alanyaspor ’dan Hamza Özdemir’i transfer etti.

Karacabey Belediyespor, 20 yaşında defans oynayan Hamza Özdemir ile 1 senelik sözleşme imzaladı. Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, “Eksik olarak gördüğümüz defans mevkiine Alanyaspor’dan Hamza Özdemir’i transfer ettik. Her iki taraf için de hayırlı olsun” dedi.

Alanyaspor alt yapısından yetişen 20 yaşındaki Hamza Özdemir, geçtiğimiz sezon Kırklarelispor formasıyla 20 maça çıktı.

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